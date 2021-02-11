ЕС обвинил Британию в невыполнении соглашения о Brexit перед новыми переговорами

Фото из открытых источников

В Еврокомиссии считают, что для существующих проблем можно найти быстрые решения

Европейский Союз обвинил Великобританию в невыполнении соглашений о Brexit за несколько часов до переговоров по спорному протоколу относительно Северной Ирландии. Об этом сообщает DPA.

Отмечается, что вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович направил письмо министру кабинета министров Великобритании Майклу Гоуву, в котором заявил, что договоренности о контроле за перемещением товаров и людей между Северной Ирландией и другими частями Британии якобы не соблюдаются.

В то же время Шевчович раскритиковал дезинформацию трейдеров и отсутствие доступа к таможенным данным для представителей Европейского Союза. По мнению вице-президента, это для этих проблем можно найти быстрые решения. Шевчович и Гоув должны встретиться сегодня, 11 февраля.

Известно, что Британия заявляет о необходимости смягчения положений Протокола по Северной Ирландии для уменьшения негативных последствий для экономики. Сам документ обеспечивает движение товаров между Ирландией, которая является членом Евросоюза и Северной Ирландией, которая является частью Соединенного Королевства. Целью протокола называют избегание образования жесткой границы, которая может привести к обострению старых конфликтов.

Новости по теме: Испания и Великобритания договорились о будущем Гибралтара после Brexit

Напомним, в декабре Европейский Союз и Великобритания успешно договорились о тексте соглашения относительно будущих отношений сторон после Brexit. Тогда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что документ защитит интересы Евросоюза и конкуренцию.