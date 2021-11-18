ЕС обновил "зеленый список": Въезд разрешен туристам из 19 стран

Фото из открытых источников

Украины в их числе нет

Европейский Союз обновил "зеленый список" стран, граждане которых могут свободно попасть на территорию блока. Однако, Украину в их перечень не включили. Об этом сообщила пресс-служба Совета Евросоюза.

Как отмечается, в список безопасных стран внесли Индонезию.

Сейчас в обновленный список ЕС входят: Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Индонезия, Иордания, Кувейт, Намибия, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимности).

При этом странам-членам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на поездки для особых административных районов Китая, Гонконга и Макао.

Известно, что этот список будет и дальше пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.

Напомним, что 9 ноября Европейский Союз исключил Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры на необязательные поездки в связи с ростом заболевания коронавирусом COVID-19.

Такое решение было принято в связи с ростом заболевания коронавирусом COVID-19.

Однако украинцам для путешествий все еще доступны 12 стран-членов ЕС.

В частности для граждан Украины открыты: Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Ирландия, Кипр, Нидерланды, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция.