ЕС обновил зеленый список: Украина остается, еще четыре страны включены
Сейчас в нем находятся 20 государств
Европейский Союз оставил в зеленом списке стран, туристам из которых разрешено пересечение границы, Украину и еще четыре государства. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Как отмечается, в список "зеленых" стран включили Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу.
Сейчас в списке находятся 20 стран: Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Иордания, Кувейт, Намибия, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай и Китай, при условии подтверждения взаимности.
Известно, что очередной просмотр зеленого списка состоится через две недели.
Напомним, что ранее Европейский Союз не планировал пока исключать Украину из зеленого списка третьих стран. Она останется в нем еще как минимум на две недели.
А в Украине за прошедшие сутки, 28 октября, зафиксировали 26 870 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1824, медработников – 491).
В частности было госпитализировано 5463 человека, летальных исходов – 648, выздоровели 9784 человека.