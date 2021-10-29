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ЕС обновил зеленый список: Украина остается, еще четыре страны включены

Фото из открытых источников

Сейчас в нем находятся 20 государств

Европейский Союз оставил в зеленом списке стран, туристам из которых разрешено пересечение границы, Украину и еще четыре государства. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Как отмечается, в список "зеленых" стран включили Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу.

Сейчас в списке находятся 20 стран: Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Иордания, Кувейт, Намибия, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай и Китай, при условии подтверждения взаимности.

Известно, что очередной просмотр зеленого списка состоится через две недели.

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Напомним, что ранее Европейский Союз не планировал пока исключать Украину из зеленого списка третьих стран. Она останется в нем еще как минимум на две недели.

А в Украине за прошедшие сутки, 28 октября, зафиксировали 26 870 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1824, медработников – 491).

В частности было госпитализировано 5463 человека, летальных исходов – 648, выздоровели 9784 человека.

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