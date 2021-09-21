ЕС не признает выборы в Госдуму РФ из-за проведения голосования в Крыму и ОРДЛО

ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины

Европейский Союз не признал выборы в Государственную думу России и местные выборы во временно оккупированном Крыму. В частности, Брюссель призывает Москву отказаться от незаконной оккупации полуострова. Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.

"ЕС разочарован решением России ограничить размер и формат международной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами. ЕС принимает во внимание данные независимых и надежных источников, которые сообщали о серьезных нарушениях", - говорится в документе.

Так, по данным источников, перед выборами усилилось преследование оппозиционных политиков, независимых СМИ и журналистов, что привело к ограничению выбора.

"ЕС не признает и не будет признавать незаконную аннексию Российской Федерацией Крыма и города Севастополь. Именно поэтому Евросоюз не признает так называемые выборы, состоявшиеся на оккупированном Крымском полуострове.

Решение Российской Федерации о привлечении к участию в выборах в Государственную думу, а также в региональных и местных выборах, жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей в Украине, противоречит духу и целям Минских договоренностей. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее Европейский парламент опубликовал резолюцию в которой говорилось, что Европейский Союз может не признать результаты выборов в Государственную думу Российской Федерации, если они пройдут с нарушениями демократических принципов и международного прав.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за проведения выборов в российскую Госдуму на территории временно оккупированного Крыма и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.