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ЕС на пути к введению новых санкций против Беларуси на фоне миграционного кризиса

Фото из открытых источников

В черные списки могут попасть белорусские официальные лица, причастные к миграционной кризиса на границе с Польшей, Литвой и Латвией

Евросоюз на пути к введению новых санкций против Беларуси на фоне миграционного кризиса. Под ограничения могут попасть около 30 белорусских физических и юридических лиц. Об этом Reuters.

По данным источников издания в дипломатических кругах, Евросоюз может ввести санкции против главы МИД Беларуси Владимира Макея и авиакомпании "Белавиа".

Также в черные списки также могут попасть белорусские официальные лица, причастные к миграционной кризиса на границе с Польшей, Литвой и Латвией.

Помимо этого, собеседники агентства отметили, что рассматривается возможность расширения экономических санкций в отношении Беларуси, которые были введены в июле.

Ограничения коснутся страховой рынок страны и его основного игрока - государственную компанию "Білросстрах".

Отмечается, что решение о новых санкциях против Беларуси может быть принято уже на следующей неделе.

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Напомним, ранее мы писали, что Совет Европейского Союза решил частично приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Беларусью и ввести ограничения в отношении белорусских чиновников через миграционную кризис

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