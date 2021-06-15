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ЕС может уже завтра ввести четвертый пакет санкций против Беларуси

Фото из открытых источников

Речь идет о заморозке активов и запрете выдавать визы

В среду, 16 июня, в Европейском Союзе планируют согласовать новый пакет санкций против Беларуси. Об этом сообщает в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Юзвяк.

Как отмечается, уже завтра послы стран-членов ЕС "дадут "зеленый свет" на заморозку активов и запрет выдавать визы для 78 физических и семи юридических лиц".  Это связано с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и репрессиями в Беларуси.

Кроме этого, в ближайшее время еще одну организацию планируют добавить в черный список.  

Новости по теме: Европарламент призвал к новым экономическим и персональным санкциям против Беларуси

Напомним, ранее Европарламент призвал Совет ЕС ввести новые санкции против Беларуси. Речь идет об отключении Беларуси от SWIFT, а также запрете на участие в Олимпиаде в Токио. 

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