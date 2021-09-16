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ЕС может не признать результаты выборов в Госдуму России: При каких условиях

Зал заседания Европарламента

 AFP

ЕС будет готов отказаться от признания результатов, если выборы пройдут в нарушение демократических принципов и международного права

Европейский Союз может не признать результаты выборов в Государственную думу Российской Федерации, если они пройдут с нарушениями. Об этом говорится в резолюции Европейского парламента.

"Члены ЕС требуют, чтобы ЕС был готов отказаться от признания российского парламента, если выборы 2021 года в сентябре пройдут в нарушение демократических принципов и международного права", - отмечается в документе.

По словам евродепутата из Литвы Андрюса Кубилюса, Евросоюз и его институты должны исходить из предположения, что изменения в России возможны.

"Но если парламентские выборы в России на этой неделе будут признаны сфальсифицированными, ЕС не должен признавать российскую Думу и должен требовать отстранения страны от международных парламентских ассамблей, в том числе в Совете Европы", - подчеркнул политик.

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Напомним, президент России Владимир Путин поздно вечером 17 июня подписал указ о назначении выборов в Государственную Думу - они пройдут в воскресенье, 19 сентября 2021 года. Всего будет избрано 450 депутатов, из них 225 – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.

В России действует более 30 политических партий, имеющих право участвовать в выборах. У 14 из них есть парламентская льгота – идти на выборы Госдумы без сбора подписей избирателей.

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