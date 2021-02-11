ЕС и ВОЗ инициировали программу вакцинации для стран Восточного партнерства на 40 млн евро

Yves Herman/​Reuters

Доромогу получат 6 стран, среди которых и Украина

Европейский Союз и ВОЗ начали программу для помощи странам Восточного партнерства в подготовке и проведении вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что программа предназначена для Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Молдовы и Украины, а ее стоимость составляет 40 миллионов евро.

Целью программы является помощь государствам в принятии препаратов и обеспечение их хранения. В частности, речь идет о вакцинах, которые будут получены в рамках механизма COVAX и передачи препаратов партнерам от стран-членов ЕС.

Предполагается, что таким образом будет оказана поддержка в создании звеньев поставки вакцины, информирование о ее качестве и безопасном применении, а также в тренировке медиков, разработке графиков вакцинации и тому подобное.

"Эта новая, совместная с ВОЗ программа является свидетельством готовности ЕС поддержать наших восточных партнеров в борьбе с кризисом в сфере здравоохранения. Она основана на приложение к помощи на сумму в 1 миллиард евро, которую ЕС до сих пор предоставил для помощи в противостоянии пандемии и для долгосрочной поддержки усилий по социально-экономическому восстановлению региона", – высказался еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеї.

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Ранее сообщалось, что Центр общественного здоровья совместно с бюро ВОЗ в Украине проведут обучение в рамках "первой волны" вакцинации против коронавірусної болезни COVID-19. Ожидалось, что в семинарах примут участие 60 украинских специалистов.