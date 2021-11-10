ЕС и США планируют ввести санкции против авиакомпаний, перевозящих мигрантов
ЕС и США расширят санкции в отношении Беларуси за организацию миграционного кризиса на европейской границе
США и Европейский союз планируют сотрудничать по наложению санкций на авиакомпании третьих стран, которые помогают нелегальным мигрантам добраться до Беларуси. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы рассматриваем возможность введения санкций против авиакомпаний третьих стран, которые помогают мигрантам добраться через Минск и к границе Беларуси и ЕС", - отметила она по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.
Кроме этого, глава Еврокомиссии добавила, что ЕС и США расширят санкции в отношении Беларуси за организацию миграционного кризиса на европейской границе.
По ее словам, Брюссель планирует ввести ограничения в отношении белорусских физических и юридических лиц на следующей неделе, а Вашингтон – в начале декабря.
Напомним, ранее мы писали, что послы Европейского Союза 10 ноября утвердили все критерии для одобрение пятого пакета санкций в отношении Беларуси. Политическое одобрение санкции, вероятно, получат на встрече министров иностранных дел ЕС 15 ноября.
Как сообщалось ранее, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Европейский Союз близок к введение новых санкций против Беларуси, направленных против 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел и авиакомпанию "Белавиа".