home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

ЕС и США планируют ввести санкции против авиакомпаний, перевозящих мигрантов

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

 Фото из открытых источников

ЕС и США расширят санкции в отношении Беларуси за организацию миграционного кризиса на европейской границе

США и Европейский союз планируют сотрудничать по наложению санкций на авиакомпании третьих стран, которые помогают нелегальным мигрантам добраться до Беларуси.  Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы рассматриваем возможность введения санкций против авиакомпаний третьих стран, которые помогают мигрантам добраться через Минск и к границе Беларуси и ЕС", - отметила она по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.

Кроме этого, глава Еврокомиссии добавила, что ЕС и США расширят санкции в отношении Беларуси за организацию миграционного кризиса на европейской границе.

По ее словам, Брюссель планирует ввести ограничения в отношении белорусских физических и юридических лиц на следующей неделе, а Вашингтон – в начале декабря.

Новости по теме: ЕС на пути к введению новых санкций против Беларуси на фоне миграционного кризиса
 

Напомним, ранее мы писали, что послы Европейского Союза 10 ноября утвердили все критерии для одобрение пятого пакета санкций в отношении Беларуси. Политическое одобрение санкции, вероятно, получат на встрече министров иностранных дел ЕС 15 ноября.

Как сообщалось ранее, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Европейский Союз близок к введение новых санкций против Беларуси, направленных против 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел и авиакомпанию "Белавиа".

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Прекращение поставок электроэнергии из Беларуси и штурм польской границы: Главное на утро 9 ноября Отстранение от работы непривитых, расширение красной зоны в Украине и смерть экс-нардепа Звягильского: Главное за выходные Маневры военной техники РФ вблизи границы Украины: Дезинформация или подготовка к действиям Энергетические единицы вместо кубических метров: Почему в Украине изменят стандарты учета газа и какие преимущества получат потребители

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект