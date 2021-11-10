ЕС и США планируют ввести санкции против авиакомпаний, перевозящих мигрантов

ЕС и США расширят санкции в отношении Беларуси за организацию миграционного кризиса на европейской границе

США и Европейский союз планируют сотрудничать по наложению санкций на авиакомпании третьих стран, которые помогают нелегальным мигрантам добраться до Беларуси. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен .

"Мы рассматриваем возможность введения санкций против авиакомпаний третьих стран, которые помогают мигрантам добраться через Минск и к границе Беларуси и ЕС", - отметила она по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.

Кроме этого, глава Еврокомиссии добавила, что ЕС и США расширят санкции в отношении Беларуси за организацию миграционного кризиса на европейской границе.

По ее словам, Брюссель планирует ввести ограничения в отношении белорусских физических и юридических лиц на следующей неделе, а Вашингтон – в начале декабря.

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Напомним, ранее мы писали, что послы Европейского Союза 10 ноября утвердили все критерии для одобрение пятого пакета санкций в отношении Беларуси. Политическое одобрение санкции, вероятно, получат на встрече министров иностранных дел ЕС 15 ноября.

Как сообщалось ранее, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Европейский Союз близок к введение новых санкций против Беларуси, направленных против 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел и авиакомпанию "Белавиа".