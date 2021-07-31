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Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы Турции зонами бедствия

Реджеп Тайип Эрдоган Фото из открытых источников

88 из 98 очагов лесных пожаров удалось локализовать

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил районы страны, пострадавшие от масштабных лесных пожаров, зонами бедствия. Об этом он написал в своем Twitter

"Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, "зонами бедствия, затрагивающие жизни людей". Мы продолжим делать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей страны, компенсировать ее потери и улучшить ее возможности даже больше, чем раньше", - отметил глава государства. 

Речь идет о провинциях Анталья, Мугла, Мерсин, Адана и Османие.

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Как сообщает агентство Anadolu, в субботу Эрдоган отменил свою поезду в провинции Кахраманмараш и вылетел в южный регион Анталия, чтобы ознакомиться с масштабами ущерба от пожаров. 

Ожидается, что президент организует брифинг для журналистов в туристическом районе Манавгат, а затем вылетит в район Мармарис на юго-западе Турции.

По информации министра лесного и сельского хозяйства страны Бекира Пакдемирли, на утро 31 июля удалось локализовать 88 из 98 очагов лесных пожаров, продолжается тушение 10 очагов.

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Напомним, ранее в турецком городе Мармарис из-за масштабных лесных пожаров началась эвакуация туристов из отелей. Огонь подобрался на расстояние 100 метров к жилым кварталам.

Как сообщалось ранее, у президента Турции лесные пожары назвали национальным бедствием.

 

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