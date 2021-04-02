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Эпицентром коронавируса стала новая страна: В ВОЗ сделали заявление

Фото из открытых источников

По данным специалистов, это Бразилия

Бразилия оказалась в критическом состоянии из-за эпидемии коронавируса, который распространяется в стране стремительными темпами. Об этом сообщила эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керхове, передает Reuters

По ее словам, сейчас в ряде штатов Бразилии больницы переполнены COVID-больными. Из-за этого страна стала эпицентром коронавируса. 

"На самом деле сейчас в Бразилии происходит очень серьезная ситуация, где мы имеем ряд штатов в тяжелом состоянии", - отметила специалист. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 2 апреля, в Бразилии за последние 2 недели (19 марта - 1 апреля) зафиксировали 1 059 024 новых случая заболевания коронавирусом. 

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Напомним, что в мире продолжают распространяться новые мутации COVID-19. В частности, по данным ВОЗ, "британский" штамм коронавируса поразил уже 130 стран мира. Между тем "южноафриканский" штамм циркулирует в 80 государствах и еженедельно набирает обороты. 

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