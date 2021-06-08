Эмманюэль Макрон прокомментировал инцидент с ударом по лицу

Президент Франции призвал не преувеличивать произошедшее

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на него в департаменте Дром ни с чем не связанным инцидентом и призвал не преувеличивать его. Об этом французский лидер заявил в интервью местному изданию Le Dauphine , комментируя инцидент с пощечиной.

"Всё хорошо. Не будем преувеличивать этот инцидент, который я считаю единичным фактом", - сказал он.

Также президент отметил, что этот случай не должен отвлекать внимание от других проблем, которые касаются большинства французов.

"В республике существует свобода выражения мнений, споры, свобода слова и демократический плюрализм. Это значит, что мы не можем отделиться от людей, которые голосуют за вас", - резюмировал Макрон.

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Напомним, президента Франции Эмманюэля Макрона во время визита на юг страны ударили по лицу. Он подошел к группе граждан и один из присутствующих осмелился ударить его. При этом мужчина восклицал: "Долой Макрономию!". Инцидент попал на видео.