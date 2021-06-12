Елизавета II посвятила в рыцари разработчиков вакцины против COVID

Еще две женщины получили звание кавалерственных дам-женский аналог рыцарского титула

Королева Великобритании Елизавета II наградила разработчиков вакцины AstraZeneca. Как сообщает сайт британского правительства.

В частности, титул рыцаря получил профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, участвовавший в разработке AstraZeneca.

Также отмечено двух женщин: профессоршу Оксфордского университета Сара Гилберт, и главу рабочей группы по вакцинам от COVID-19 Кейт Бингем. Они получили звание кавалерственных дам-женский аналог рыцарского титула.

Всего в день королевы было награждено различными знаками отличия 1129 человек. Как отмечается, 23% награжденных получили награды за свою деятельность в противодействии пандемии коронавируса – от оказания благотворительной помощи сфере здравоохранения до поддержки критической инфраструктуры.

"Во время пандемии каждый день мы видели бесчисленное количество героических примеров-от тех, кто использовал свой опыт для разработки спасательных вакцин, которые в настоящее время успешно распространяются во всех частях Великобритании, до людей, которые отдали свое время и энергию ради заботы о своих сообществах. Мы должны брать пример с рассказов о тех, кто сегодня получает почести, и вдохновляться их мужеством и добротой. Пусть они будут напоминанием обо всем том, чего мы можем достичь, объединившись как общество",- цитирует правительственный сайт слова премьера Бориса Джонсона.

Как отмечается, нынешнее награждение является рекордным с точки зрения этнического разнообразия - 15% награжденных являются представителями национальных меньшинств.

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Ранее сообщалось, что хакеры из КНДР в течение последних недель пытались проникнуть в системы британского производителя лекарств и разработчика вакцины от COVID-19 AstraZeneca.