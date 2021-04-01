Елизавета II пошутила о преследовании российских истребителей британскими

Королева Елизавета II посетила мемориал Военно-воздушных сил Daily Express

Королева Британии пошутила во время первого после ослабления локдауна официального публичного мероприятия

Королева Великобритании Елизавета II во время официального публичного мероприятия пошутила об инцидентах с российскими военными самолетами. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно сообщению, в среду, 31 марта, 94-летняя королева посетила мемориал Военно-воздушных сил в Раннимеде, чтобы отметить столетие королевских ВВС Австралии.

Ее Величество сказала, что в восторге снова участвовать в мероприятиях, и пошутила с офицером Королевских ВВС Австралии, спросив его "отправляют ли преследовать россиян" истребители, с которыми он работал. На это офицер ответил: "Так точно, мэм, это для нас очень весело".

Как известно, за последние месяцы британские ВВС перехватили большое количество российских самолетов, приблизившихся к воздушному пространству Британии, на фоне растущей напряженности между Москвой и Лондоном.

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Напомним, ранее Великобритания приняла доктрину своей обороны и безопасности до 2030-го года под красноречивым названием "Великобритания в эпоху конкуренции". Она позволяет понять, как оценивает Британия Россию в качестве противника, какие приоритеты в противостоянии с РФ определяет и что собирается делать.