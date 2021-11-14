Елизавета II не сможет посетить мероприятие из-за потянутой спины

Королева Великобритании Елизавета II Daily Express

Это церемония памяти жертв Первой и Второй мировых войн

Королева Великобритании Елизавета II потянула спиту и не сможет посетить церемонию памяти жертв Первой и Второй мировых войн, которая состоится в Лондоне. Об этом сообщил ВВС.

При этом, в Букингемском дворце заявили, что королева расстроена из-за того, что пропустит это событие.

Отмечается, что утром 14 ноября Елизавета II приняла решение пропустить церемонию "с большим чувством сожаления".

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Как сообщалось ранее, королева Великобритании Елизавета II примет участие в публичных мероприятиях впервые после медосмотра в больнице.

А в Букингемском дворце подтвердили, что королева посетит воскресную службу памяти в центре Лондона.

Также врачи посоветовали Елизавете II отдохнуть до середины ноября после медицинского осмотра в больнице в прошлом месяце.

В то же время, по словам сына королевы и наследника престола принца Чарльза, Елизавета II чувствовала себя хорошо.