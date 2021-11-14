Елизавета II не сможет посетить мероприятие из-за потянутой спины
Это церемония памяти жертв Первой и Второй мировых войн
Королева Великобритании Елизавета II потянула спиту и не сможет посетить церемонию памяти жертв Первой и Второй мировых войн, которая состоится в Лондоне. Об этом сообщил ВВС.
При этом, в Букингемском дворце заявили, что королева расстроена из-за того, что пропустит это событие.
Отмечается, что утром 14 ноября Елизавета II приняла решение пропустить церемонию "с большим чувством сожаления".
Как сообщалось ранее, королева Великобритании Елизавета II примет участие в публичных мероприятиях впервые после медосмотра в больнице.
А в Букингемском дворце подтвердили, что королева посетит воскресную службу памяти в центре Лондона.
Также врачи посоветовали Елизавете II отдохнуть до середины ноября после медицинского осмотра в больнице в прошлом месяце.
В то же время, по словам сына королевы и наследника престола принца Чарльза, Елизавета II чувствовала себя хорошо.