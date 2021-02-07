Эксперты ВОЗ выявили важные доказательства относительно коронавируса в Ухане

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Доказательства касаются роли уханского рынка морепродуктов в распространении COVID-19

В китайском Ухане эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые расследуют происхождение COVID-19, обнаружили важные улики, касающиеся роли рынка морепродуктов в распространении болезни. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на члена группы, ученого Питера Дашака.

Отмечается, что люди на рынке оставили оборудование и доказательства того, что происходило. "Теперь мы знаем то, чего не знали тогда – до появления первых сильно больных были другие, у которых болезнь протекала бессимптомно или их было трудно отличить от тех, у кого были просто простуда или кашель. Не удивительно, что были и другие случаи, кроме тех, которые попали в больницу", – сказал ученый.

Сейчас эксперты пытаются установить, сколько было "других больных". "Вот о чем идет речь – пытаемся понять, почему возникают эти вещи, чтобы мы постоянно не подвергались глобальных экономических кризисов и чудовищной смертности, в процессе ожидания на вакцину", – сказал Дашак.

В то же время ученый добавил, что проследить путь передачи вируса сложно, а на это потребуется очень много времени. "То, что я видел, уже говорит мне, что есть некоторые реальные подсказки о том, что произошло, и я надеюсь, что мы сможем дать твердое объяснение этому до конца этой поездки", – рассказал эксперт.

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Напомним, недавно группа исследователей Всемирной организации здравоохранения прибыла в китайский город Ухань, где впервые были выявлены случаи коронавирус COVID-19, чтобы провести расследование относительно его происхождения. В состав группы входят вирусные и другие эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама.