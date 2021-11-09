Эксклюзивный контент: Instagram анонсировал появление платных подписок

Новая подписка позволит пользователям платить своим любимым блогерам за контент, который не увидят пользователи без подписки

В социальной сети Instagram вскоре появится новая функция подписки на контент отдельных блогеров. Об этом свидетельствуют информация, которая недавно появилась в App Store, передает MacRumors .

По данным издания, в мае этого года глава Instagram Адам Моссери заявил в интервью The Information, платформа изучает идею подписки, объяснив, что существуют разные способы облегчить финансовые отношения между поклонником и творцом".

"Возможность подписаться на какой-то дифференцированный, уникальный или эксклюзивный контент на самом деле кажется поклонникам более полезной, чем просмотр рекламы", - подчеркнул он.

Как пишет издание, Instagram готовится воплотить свои амбиции в жизнь.

В списке Instagram в App Store недавно появились новые подписки на приложения.

В частности новые покупки в приложении перечислены как "подписки Instagram" за 0,99 и 4,99 доллара. До сих пор Instagram указывал только Instagram Badge как покупку в приложении.

Подчеркивается, что на практике новая подписка позволит пользователям платить своим любимым блогерам за эксклюзивный контент, который не увидят пользователи без подписки.

Кроме того, подписка будет включать в себя "значок участника", который дарит подписчикам "специальный значок" рядом с их именем пользователя, а также "эксклюзивный контент".

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Напомним, ранее мы писали, что Instagram прекратил работать в некоторых странах. Пользователи из Западной Европы, западной и восточной части США, Бразилии и Индии жалуются на проблемы с приложением и сайтом.