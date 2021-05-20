Экс-главарь НВФ выиграл в РФ суд против Bellingcat за материалы о MH17

Игорь Безлер настаивал на выплате компенсации в пол миллиона рублей, но суд снизил сумму до 340 тыс. рублей

Октябрьский районный суд российского Санкт-Петербурга обязал группу расследователей Bellingcat выплатить бывшему командиру незаконных вооруженных формирований Игорю Безлеру 340 тысяч рублей (4,6 тыс. долларов) за моральный ущерб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как отмечается, Безлер судился с Bellingcat "о защите чести" за материалы журналистов об уничтожении малайзийского Boeing MH17 в Донецкой области в 2014 году, в которых он фигурировал.

Речь идет о материалах "Птичка полетела к вам. Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17" и краткую версию "Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию MH17". В их основу входили перехваченные разговоры НВФ и записи СБУ. Безлер в них фигурировал как важный свидетель — его подчиненные могли сообщить о MH17, приняв его за украинский военный самолет.

Игорь Безлер подал иск в сентябре 2020 года. Он настаивал на выплате компенсации в пол миллиона рублей, но суд снизил сумму. Также суд обязал Bellingcat опубликовать опровержение сведений о причастности Безлера до сбития MH17.

В свою очередь, в Bellingcat заявляли, что не будут изымать имя Безлера из публикаций.

"Безлера в этом процессе вела российская военная разведка, которая намерена заблокировать Bellingcat в России", - сказал в суде адвокат Bellingcat Саркис Дарбинян.

Новости по теме: Нидерланды подают иск в ЕСПЧ против РФ за сбитый самолет MH17 над Донбассом

Напомним, 17 июля 2014 года Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит ракетой над неподконтрольной Украине территории Донбасса. В результате все 298 человек на борту погибли.

Впоследствии, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк заявил, что малайзийский "Боинг" рейса МН17 был сбит над Донбассом российским зенитным ракетным комплексом "Бук" 53-й зенитной бригады вооруженных сил РФ.

Кроме того, ранее появились данные разведки Нидерландов по авиакатастрофе.