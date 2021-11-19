Экс-президент Грузии Саакашвили попросил помощи у властей США

В написанном от руки послании властям США Саакашвили утверждает, что подвергся насилию в тюрьме

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили обратился к властям Соединенных Штатов Америки за помощью. В тюремной записке политик написал, что США должны вмешаться. Об этом сообщает Bloomberg .

"Если США не придут защитить меня, это будет страшным сигналом всем политикам и людям с прозападными взглядами", - заявил Саакашвили в письме, которое передал через адвокатов.

В написанном от руки послании властям США Саакашвили утверждает, что подвергся насилию в тюрьме: избиению и унижению перед сокамерниками.

Бывший президент Грузии отметил, что грузинские власти не позволяют ему перевестись в обычную больницу из тюремной и присутствовать на собственном суде.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины отметили обеспокоены известиями об ухудшении состояния здоровья Саакашвили, который находится в больнице пенитенциарного учреждения № 18 в Глдани в Грузии.

"Украинская сторона возобновляет обращение к грузинским властям обеспечить Михеила Саакашвили надлежащей медицинской опекой, в частности перевести его в многопрофильное медицинское учреждение для оказания неотложной помощи.

Дипломаты посольства Украины в Грузии ожидают согласования их запроса, чтобы сегодня посетить Михеила Саакашвили, взаимодействуют с адвокатами и правозащитниками, поддерживают регулярную связь с родственниками", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее мы писали, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы. Он находится в сознании, его состояние - стабильное. Потеря сознания у экс-президента была краткосрочной, но при этом у него подскочило давление и ухудшились гликемические показатели.