Экс-президент Грузии Саакашвили должен быть в суде 10 ноября, – адвокат
Минюст пока не прокомментировал дату и место проведения судебного процесса
Арестованный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили должен быть в суде 10 ноября. Об этом заявил адвокат политика Бека Басилая со ссылкой на представителя Тбилисского городского суда, передает "Интерфакс".
"Суд сообщил, что требует доставить Михеила Саакашвили в зал суда. Министерство юстиции и специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить это требование", – сказал Басилая журналистам.
Отмечается, что Минюст пока не прокомментировал заявление адвоката о дате и месте проведения судебного процесса.
Как известно, ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что его ведомство не рекомендует проводить процесс в суде и предлагает сделать это в тюрьме.
По словам министра, Минюст дает такую рекомендацию для безопасности самого Саакашвили.
Напомним, ранее мы писали, что Украина направила Грузии ноту из-за перевода экс-президента Грузии и украинского гражданина Михеила Саакашвили из исправительной колонии в тюремную больницу. Украинские власти призывают перевести удерживаемого в гражданское медучреждение.