Экс-госсекретарь Клинтон планирует издать политический триллер

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон вместе с канадской писательницей Луизой Пенн напишет политический триллер. Об этом сообщили в издательстве Simon & Schuster, в котором выйдет книга.

Предполагается, что книга будет называться "State of Terror", что можно перевести, как "Состояние ужаса" или "Государство террора". Мир этот триллер увидит 12 октября 2021 года.

Центральным персонажем сюжета станет госсекретарь США, который присоединился к администрации своего экс-соперника на выборах.

"Серия террористических атак превращает мировой порядок на хаос, и госсекретарю поручено собрать команду для раскрытия смертельного заговора", — говорится в описании книги.

В свою очередь в издательстве рассказали, что книга будет о "закулисной мировой драме, основанной на деталях, которые могут быть известны только инсайдерам".

I'm thrilled to be writing my first book of fiction with Louise Penny, one of my favorite authors and a dear friend. Get ready for some high-stakes diplomacy and treachery. https://t.co/f7yybDWjqz pic.twitter.com/St4BNwgBK0