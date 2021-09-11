Экс-глава Минздрава Франции предстанет перед судом из-за заявлений о COVID-19

Эйфелева башня в Париже Фото из открытых источников

Это один из первых в мире случаев, когда министра привлекают к уголовной ответственности за свои меры в ответ на пандемию

Бывшего министра здравоохранения Агнес Бузин будут судить за "создание опасности для жизни других" во время коронавирус. Об этом сообщает ВВС.

"Специальный суд для расследования дел, министров правительства, обвиняемых в неправомерной поведении, примет решение о привлечении ее (бывшего министра здравоохранения Агнес Бузин - ред.) к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

В свою очередь ексчиновниця заявила, что приветствует возможность объясниться и "установить правду" и добавила, что не позволит дискредитировать действия правительства или ее собственные, когда мы так много сделали для подготовки нашей страны к глобальному кризису в области здравоохранения".

Указано, что ексглава Минздрава ушла в отставку в феврале 2020 года, чтобы баллотироваться на пост мэра Парижа.

После чего она выступила с заявлением, что коронавирус представляет собой низкий риск, а позже уже говорила о приближении цунами.

Новости по теме: Во Франции вандалы повредили более 20 центров вакцинации и тестирования

Ранее сообщалось, что сенат Франции одобрил ужесточение мер борьбы с пандемией. В частности, введение дополнительных ограничений для людей, которые не сделали прививки против коронавируса.