Экологи бьют тревогу: Уровень мирового океана поднимается с новой скоростью

Мировой океан Фото из открытых источников

Экологи требуют срочно сократить выбросы углерода в атмосферу

Уровень воды в мировом океане поднимается быстрее, чем прогнозировали ранее. В связи с этим экологи призвали страны срочно уменьшить выбросы углерода в воздух. Об этом сообщает Bloomberg.

"Изменение климата вызывает более быстрый рост уровня воды в океанах, чем ранее предсказывали даже самые пессимистичные прогнозы ученых", - говорится в статье.

Последствия этого могут ощутить две пятых населения Земли, проживающих вблизи побережья. В частности, экологи отметили, что странам придется ограничивать выбросы парниковых газов больше, чем ожидалось. Это необходимо, чтобы сдержать рост уровня воды.

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В статье отмечается, что вода в мировом океане может подняться на полметра, если температура вырастет максимум на 0,5 градуса по Цельсию. Однако, если температура поднимется на 2 градуса, то уровень воды может увеличиться больше, чем на метр. Экологи предупредили, что это может произойти в нынешних условиях, поэтому необходимо срочно изменить климатическую политику человечества.

В частности, геофизик из Университета Копенгагена Аслак Гринстед отметил необходимость сократить выбросы еще на 200 миллиардов метрических тонн углерода. Он убежден, что только это поможет миру оставаться в рамках предыдущих прогнозов.

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Напомним, недавно Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал страны мира объявить "чрезвычайное положение климата" и срочно сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.