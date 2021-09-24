Экипаж гражданской миссии Inspiration4 снял Землю через иллюминатор Crew Dragon. Видео

Вид на Землю сквозь иллюминатор Crew Dragon Space.com

Астронавтами открылся вид на Землю с высоты 590 км

Экипаж гражданской миссии Inspiration4 снял видео невероятного вида на планету Земля через иллюминатор космического корабля Crew Dragon. Об этом сообщил Space.com.

Как отмечается, 90-секундное видео сняла пилот миссии Сиан Проктор. На видео также появляются другие члены экипажа – Хейли Арсено, Крис Сэмброски и Джаред Айзекман, которые медленно поднимают крышку с купола. Затем перед астронавтами открылся вид на Землю с высоты 590 км - самой большой, чем когда-либо летал Crew Dragon. Сама высота орбиты МКС составляет около 400 км.

Известно, что с тех пор, как SpaceX впервые продемонстрировала купол в марте, основатель и гендиректор компании Илон Маск заявил, что 360-градусный обзор, который он предоставляет, будет "буквально не из этого мира".

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Напомним, что ранее американская ракетная компания Илона Маска SpaceX впервые вывела на орбиту полностью гражданский экипаж в рамках миссии Inspiration4.

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon была запущена со стартового комплекса 39А на космодроме с мыса Канаверал во Флориде 15 сентября в 20:02 по восточному времени США (16 сентября в 03:02 по Киеву).

Корабль вывели на орбиту высотой 575 км Это выше, чем высота нынешней орбиты Международной космической станции (МКС) и всех ранее запущенных пилотируемых полетов.