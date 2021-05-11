Египет решил расширить и углубить Суэцкий канал после его блокировки

Участок между городом Суэц и районом Горьких озер планируют расширить на 40 метров и углубить на 2 метра

После инцидента с контейнеровозом Ever Given администрация Суэцкого канала решила внести изменения в водоем. Глава администрации Усама Раби отметил, что один из участков канала расширят и углубят, пишет Reuters .

По его словам, планируется увеличение 30-километрового участка между городом Суэц и районом Горьких озер. Этот участок Суэцкого канала планируют расширить на 40 метров и углубить на 2 метра.

Также египетские власти хотят достроить вторую полосу Суэцкого канала, которая была открыта в 2015 году для того, чтобы суда могли двигаться в обе стороны. Полосу планируют продлить с 72 до 82 километров.

Как сообщил президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси, проект по Суэцкому каналу планируется завершить в течение двух лет.

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Напомним, утром 24 марта грузовой контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале в Египте, из-за чего образовались пробки из морских судов.

28 марта, стало известно, что судно удалось сдвинуться с места. Сообщалось, что буксирам удалось добиться небольшого прогресса в смещении контейнеровоза, при этом в носовой части Ever Given произошло какое-то движение.