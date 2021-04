Египет хочет получить компенсацию в 1 млрд долларов из-за блокирования Суэцкого канала

Судно в Суэцком канале Фото из открытых источников

размер компенсации определен исходя из потерь дохода канала за время приостановления его работы

Власти Египта ожидают получить компенсацию в размере более 1 млрд долларов за блокировку Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given. Власти надеются, что соглашение о компенсациях будет достигнуто в ближайшие дни. Об этом заявил глава Управления Суэцкого канала (SCA) Усама Раби, сообщает CNBC.

По его словам, размер компенсации определен исходя из потерь дохода канала за время приостановления его работы, стоимости оборудования и машин, которые использовались для снятия судна с мели, и оплаты работы 800 спасателей.

Раби подчеркнул, что судно Ever Given удалось снять с мели без каких-либо серьезных повреждений или потерь, хотя "корабль мог быть потерян".

Глава Управления канала надеется, что соглашение о компенсации может быть достигнуто "через два или три дня". Иначе Египет может содержать судно Ever Given в большом Горьком озере к северу от Суэцкого канала, где она сейчас проходит техническое обслуживание.

"Мы могли бы договориться об определенной компенсации, или дело дойдет до суда", - заявил он.

Напомним, утром во вторник, 24 марта, грузовой контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале в Египте, из-за чего образовались пробки из морских судов.

28 марта, стало известно, что контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и заблокировал Суэцкий канал, удалось сдвинуться с места. Сообщалось, что буксирам удалось добиться небольшого прогресса в смещении контейнеровоза, при этом в носовой части Ever Given произошло какое-то движение.