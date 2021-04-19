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Эффективность вакцины "Спутник V" превысила 97%, - РФПИ

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" Фото из открытых источников

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6% по результатам исследования данных 3,8 миллиона привитых россиян. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на пресс-службу РФПИ.

"Проведенный Минздравом России анализ 3,8 млн вакцинированных людей показал, что эффективность "Спутника V" в предотвращении инфекции составляет 97,6%, что делает ее самой эффективной вакциной против Covid-19 в мире", - говорится в сообщении.

После того как вакцинировались 3,8 млн россиян в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года, заболеваемость Covid-19 начиная с 35-го дня с момента первого укола составила 0,027%. При этом заболеваемость среди тех, кто не делал прививку среди взрослого населения за вышеуказанный период с 35-го дня после запуска массовой гражданской вакцинации составила 1,1%.

В РФПИ добавили, что данные и расчеты эффективности вакцины будут опубликованы в рецензируемом медицинском журнале в мае.

Ранее сообщалось, что канцлер Австрии призвал Евросоюз как можно скорее одобрить вакцину "Спутник V".

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