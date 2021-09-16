Ее эпоха проходит: Музей мадам Тюссо переодел восковую Ангелу Меркель

Восковая фигура Ангелы Меркель в берлинском Музее мадам Тюссо DPA

Теперь восковая фигура канцлера Германии одета в одежду для отдыха в связи с ее предстоящим уходом с должности

Известный Музей мадам Тюссо в Берлине переодел восковую фигуру канцлера Германии Ангелы Меркель в одежду для отдыха. Это связано с тем, что она скоро уйдет в отставку. Об этом сообщает DPA.

Как отмечается, берлинский Музей восковых фигур показал перед зданием немецкого парламента фигуру канцлера, одетого в повседневную клетчатую рубашку и походные штаны, а на руке у нее - рюкзак и кепка.

"Время восковой фигуры Ангелы Меркель в роли канцлера подходит к концу", - объявили представители музея.

Сообщается, что с воскресенья, 19 сентября, посетители музея смогут увидеть восковую фигуру Меркель, одетую по-новому. Она заменит фигуру Меркель в костюме в деловой позе со сложенными руками в ее фирменном жесте "ромб власти".

Между тем Музей мадам Тюссо уже готовится к новой эре после выборов 26 сентября, на которых будет определен наследник или наследница Меркель.

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Напомним, ранее в лондонском Музее мадам Тюссо убрали из экспозиции восковые фигуры британского принца Гарри и его жены Меган Маркл. Это было связано с намерением герцогов выйти из королевской семьи. Сейчас принц Гарри и Меган Маркл перемещены в другое место, чтобы отразить их "новую прогрессивную роль в Королевском институте".