Джонсон хочет отменить все карантинные мероприятия в Англии с 19 июля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Офис президента

Окончательное решение примут 12 июля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о планах с 19 июля по всей территории Англии отменить действие ограничений и мер, связанных с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает DW.

По словам премьера, в частности отменят обязательный масочный режим, правила соблюдения минимальной дистанции и требования к работе из дома.

Кроме этого, в Англии планируют снять запрет пабам обслуживать клиентов только за столиками, а на крупных мероприятиях на стадионах и аренах больше не будет ограничений по допустимому количеству зрителей.

Как отмечается, окончательное решение об отмене ограничений примут 12 июля после того, как будут дополнительно рассмотрены данные о пандемии.

Напомним, на прошлой неделе правительство Италии отменило почти все карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В так называемой белой зоне находятся все регионы Италии.