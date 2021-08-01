Джонни Депп выиграл ходатайство против экс-супруги Эмбер Херд, которую разоблачили на лжи

Актриса не пожертвовала полученные после развода 7 миллионов долларов на благотворительность, как обещала

Как отмечается, Депп добился, чтобы суд проверил, сдержала ли Эмбер Герд свое обещание и пожертвовала полученные после развода 7 миллионов долларов на благотворительность.

Ранее 35-летняя Херд заявила, что ей не нужны деньги Деппа после их разрыва 2016 года, и пообещала разделить выплату между Американским союзом гражданских свобод и детской больницей Лос-Анджелеса.

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Депп одержал победу после того, как Daily Mail в январе сообщила, что в документах, переданных Детской больницей Лос-Анджелеса, говорится, что они получили всего 100 000 долларов, что намного меньше, чем обещанные 3,5 миллиона долларов пожертвований.

Ранее сообщалось, что голливудский актер Джонни Депп проиграл дело о клевете против британского таблоида The Sun, который утверждал, что актер систематически избивал свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд.

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Также стало известно, что американский актер Джонни Депп в переписке со своим другом Полом Беттани угрожал убить свою бывшую жену Эмбер Херд.