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Джейсон Момоа рассказал о травмах на съемках нового фильма "Аквамен"

Он выразил уверенность, что новый фильм обязательно понравится зрителям

Актер Джейсон Момоа в эфире ток-шоу Элен Дедженерес рассказал о травмах, полученных на съемках нового фильма  "Аквамен: Потерянное королевство". Об этом сообщает телеведущая в своем Twitter.
 
"Я испортил глаза. Мне там что-то подправили, потом нужна будет операция. У меня грыжа, у меня не хватает ребер. Досталось мне!",- признался Джейсон.
 
При этом актер заверил, что травмы его не пугают.
 
"Я люблю свою работу, иногда слишком вовлечен в нее. Это все возраст. Теперь я стареющий супергерой", - заявил Момоа.
 
 
Также он выразил уверенность, что новый фильм обязательно понравится зрителям.
 
Как известно, премьера ленты "Аквамен: Потерянное королевство" запланирована на 16 декабря 2022 года.
 
 
Напомним, ранее мы писали, что популярные голливудские актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис снимутся в украинской комедии "Любовь и блогеры". Звездная пара была замечена возле фургона, их сопровождала охрана.
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