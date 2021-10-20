Джейсон Момоа рассказал о травмах на съемках нового фильма "Аквамен"

Он выразил уверенность, что новый фильм обязательно понравится зрителям

Актер Джейсон Момоа в эфире ток-шоу Элен Дедженерес рассказал о травмах, полученных на съемках нового фильма "Аквамен: Потерянное королевство". Об этом сообщает телеведущая в своем Twitter

"Я испортил глаза. Мне там что-то подправили, потом нужна будет операция. У меня грыжа, у меня не хватает ребер. Досталось мне!",- признался Джейсон.

При этом актер заверил, что травмы его не пугают.

"Я люблю свою работу, иногда слишком вовлечен в нее. Это все возраст. Теперь я стареющий супергерой", - заявил Момоа.

That time Jason Momoa geeked out meeting @BillieEilish. pic.twitter.com/1Wxr1VWqHU — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) October 19, 2021

Также он выразил уверенность, что новый фильм обязательно понравится зрителям.

Как известно, премьера ленты "Аквамен: Потерянное королевство" запланирована на 16 декабря 2022 года.

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