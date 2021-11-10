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Две большие группы мигрантов прорвали границу Польши со стороны Беларуси

Фото из открытых источников

Некоторых из них удалось повернуть на белорусскую сторону, другие разыскиваются

Две большие группы мигрантов попали в Польшу из Беларуси. Несколько десятков иностранцев прорвали заборы в окрестностях Крынки и Беловежа. Об этом сообщает Radio Białystok.

Некоторых из них удалось вернуть на белорусскую сторону, другие разыскиваются.

В районе лагеря мигрантов вблизи пограничного перехода, где находятся несколько сотен беженцев, согласно информации радиостанции, ситуация спокойная.

"По данным польских служб, сегодня мигранты получали питание от белорусов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они разжигают костер, чтобы согреться. За ними постоянно следят белорусские службы", - говорится в сообщении.

Согласно оценкам пограничной охраны Польши, с понедельника в непосредственной близости от польской границы находятся от 2 тыс. до 4 тыс. человек, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза.

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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что мигранты, которые пытаются попасть на территорию страны из Беларуси, могут пойти через Украину

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