Дубай смягчает карантин: Отелям разрешили работать на полную мощность

Дубай Фото из открытых источников

Однако, некоторые ограничения все же продолжат действовать

В Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, с 17 мая смягчили карантинные условия, позволив гостиничным комплексам работать на полную. Об этом со ссылкой на высший комитет Дубая по вопросам кризисов и управления катастрофами сообщает Reuters.

Как отмечается, социальное дистанцирование и ношение масок остаются обязательными условиями работы.

При этом добавляется, что в последние недели ОАЭ запретили въезд из Индии, Бангладеша, Пакистана, Непала и Шри-Ланки для защиты от распространения "индийского" штамма коронавируса.

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Ранее сообщалось, что Турция с 15 мая отменила необходимость сдачи ПЦР-теста от коронавируса для путешественников из Украины.