Дубай смягчает карантин: Отелям разрешили работать на полную мощность
Однако, некоторые ограничения все же продолжат действовать
В Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, с 17 мая смягчили карантинные условия, позволив гостиничным комплексам работать на полную. Об этом со ссылкой на высший комитет Дубая по вопросам кризисов и управления катастрофами сообщает Reuters.
Как отмечается, социальное дистанцирование и ношение масок остаются обязательными условиями работы.
При этом добавляется, что в последние недели ОАЭ запретили въезд из Индии, Бангладеша, Пакистана, Непала и Шри-Ланки для защиты от распространения "индийского" штамма коронавируса.
Ранее сообщалось, что Турция с 15 мая отменила необходимость сдачи ПЦР-теста от коронавируса для путешественников из Украины.