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ДТП в Турции с участием туристического автобуса: Консул рассказал о состоянии пострадавших

"Hurriyet"

Травмы легкой и средней тяжести имеют 35 из 41 гражданина Украины

Вследствие дорожно-транспортного происшествия в турецкой провинции Мугла с участием туристического автобуса, который перевозил украинских путешественников, травмы легкой и средней тяжести имеют 35 из 41 гражданина Украины, все остальные - незначительные повреждения. Об этом сообщил консул Украины в Анталии Эмир Рустамов в комментарии "Укринформу".

По его словам, еще шесть граждан имеют незначительные повреждения. Среди пострадавших граждан Украины нет пациентов в тяжелом состоянии.

"Держим связь со страховой компанией, и туроператором. После выяснения деталей будем информировать дополнительно. Планирую завтра посетить пострадавших в больнице", - отметил дипломат.

Как известно, причиной ДТП стал сердечный приступ водителя автобуса, который перевозил украинских туристов.

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Напомним, что ранее в Турции автобус с украинскими туристами попал в аварию, в результате чего один человек погиб и более 30 ранены. У 54-летнего водителя на 13-м километре трассы Мугла – Денизли случился сердечный приступ, после чего неуправляемый автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который вез студентов.

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