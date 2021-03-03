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Древнее озеро и "тюлень": Perseverance передал новые фото с Марса

"Тюлень" на Марсе

 NASA

Марсоход зафиксировал, как выглядит почва на Красной планете

Марсоход Perseverance американского космического агентства NASA прислал новые изображения с Марса. Они опубликованы на его сайте.

NASA получило снимок с камеры, расположенной на мачте марсохода, которая помогает Perseverance во время передвижения. 

Также человечество теперь имеет фото горных пород и почвы на Красной планете. Этот снимок был сделан с помощью камеры в спектрометре PIXL. В частности, как можно это увидеть, сама почва на Марсе напоминает песок из пустыни. 

Песок с Красной планеты

 NASA

Кроме этого, на снимках был замечен и так называемый тюлень, что на самом деле является скалистым выступом. Perseverance также передал Земле фото края кратера Езеро. По данным ученых, воронкообразная дельта с отложениями свидетельствует о том, что он когда-то был заполнен водой. 

Край кратера Езеро на Марсе NASA

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Ранее сообщалось, что NASA сделало панорамный снимок с Красной планеты используя снимки марсохода Perseverance. Сплошная картинка была составлена уже на Земле из 142 отдельных изображений. 

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