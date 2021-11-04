Дополнительные тонны дипломатии: Украина отреагировала на флагман ВМС США в Черном море

Флагманский корабль США Mount Whitney ВМФ США

Появление корабля имеет целью проведение морских операций с НАТО

В Черное море вошел флагман Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки – корабль Mount Whitney. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США.

"Корабль Военно-морских сил США USS Mount Whitney (LCC-20) сегодня зашел в Черное море с целью проведения обычных морских операций с нашими союзниками и партнерами НАТО в регионе. Сила ради мира, сильнее вместе", – говорится в сообщении.

Кроме этого, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил поздравления по этому поводу в Twitter.

"Добро пожаловать. Украина ранее призвала к усиленному присутствию наших партнеров из США и НАТО. Мы поддерживаем шаги в этом направлении и готовы совместно работать над укреплением безопасности Черноморского региона. Дополнительные 18,400 тонны дипломатии, несомненно, способствуют этой цели", – подчеркнул Кулеба.

Новости по теме: Ракетный эсминец США Porter зашел в Черное море: РФ начала слежку за ним

Как сообщалось ранее, флагманский командный корабль Соединенных Штатов Америки Mount Whitney отправился в акваторию Черного моря для проведения совместных операций с силами НАТО.