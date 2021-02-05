Дональд Трамп отказался свидетельствовать по делу импичмента

Бывший президент США Дональд Трамп Jonathan Ernst / Reuters

Адвокаты Трампа отметили, что он не будет давать показания в рамках неконституционного производства

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался свидетельствовать по делу импичмента во время разбирательства в Сенате. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, с запросом заслушать экс-руководителя страны в зале выступили демократы. В то же время адвокаты его отклонили.

"Президент (бывший президент, - ред.) не будет давать показания в рамках неконституционного производства", – ответили у Трампа и назвали такие действия оппонентов "пиаром".

В свою очередь, демократы считают, что отказ свидетельствовать лишь поддерживает и так негативные выводы относительно действий бывшего главы Белого дома во время митинга, в результате которого его сторонники штурмовали Капитолий.

К слову, процесс по импичменту начнется в следующий вторник, 9 февраля. Член палаты представителей США Джейми Раскин утверждает, что показания Трампа необходимы после того, как он оспорил утверждения Палаты представителей о том, что он подстрекал к восстанию.

Напомним, 13 января Палата представителей США объявила импичмент уже бывшему президенту Дональду Трампу. Он стал первым главой государства в истории, которому импичмент объявили во второй раз.

Ранее сообщалось, что Сенат США отклонил предложение прекратить импичмент Дональда Трампа, но голосование показало, что для осуждения бывшего президента не хватит голосов.