Дом мексиканского наркобарона Эль Чапо разыграли в лотерею

Фото из открытых источников

Это именно тот дом, из которого он сбежал в 2014 году

Национальная лотерея Мексики разыграла дом печально известного наркобарона Хоакина Гусмана, больше известного как Эль Чапо. Об этом сообщает Yahoo! News.

Дом расположен в городе Кульякан в штате Синалоа, стал одним из 20 конфискованных домов, которые разыграли в лотерею. Имя победителя не разглашают, известен лишь номер его билета - 1 438 619.

Победитель получит в свою собственность дом площадью 395 квадратных метров, на котором расположились 2 спальни, гостиная и гараж. Его стоимость оценивается в 184 тысячи долларов (4,9 миллиона гривен), участнику лотереи же он достался всего за 12 долларов(320 рублей) – именно столько стоил его билет.

После штурма морских пехотинцев в 2014 году дом отремонтировали, камеры наблюдения, которые использовал наркобарон, сняли, а секретный тоннель, через который бежал Эль Чапо, забетонировали. Теперь дом полностью пригоден для жизни.

Целью розыгрыша было превратить "обременительную недвижимость с высокими эксплуатационными расходами" на такую, которая будет приносить пользу обществу. Ранее дом Эль Чапо пытались продать на аукционе, однако желающих приобрести его не нашлось – вероятно, из-за истории этого места.

Власти Мексики планируют передать полученные от лотереи деньги спортсменам, которые в этом году принимали участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.

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Ранее сообщалось, что в США приговорили к пожизненному заключению мексиканского наркобарона Эль Чапо.