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Доказывать цель путешествия не нужно: Хорватия упростила въезд для украинцев

Граница Хорватии Фото из открытых источников

Границы страны открыты для туристов с апреля

Правительство Хорватии решил смягчить правила въезда на территорию страны для граждан Украины - теперь нам не придется доказывать или обосновывать свои причины поездки в страну. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Хорватии.

Согласно ему, для въезда на территории Хорватии необходимо будет предоставить:

  • документ, подтверждающий отрицательный ПЦР - тест, сделанный не позже чем за 72 часов с момента тестирования до момента пересечения хорватской границы, или быстрый тест на антиген - RAT на SARS-CoV-2, сделан не позднее 48 часов до момента пересечения границы;
  • сертификат о вакцинации двумя дозами препаратом от COVID, который используется в странах-членах ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm) не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию и не старше 210 дней. Если вакцина предусматривает одну дозу (Janssen / Johnson & Johnson), то вакцинация должна быть осуществлена не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию;
  • медицинскую справку о том, что человек выздоровел от COVID-19 и получил одну дозу вакцины в течение шести месяцев после заражения вирусом, при условии, что лицо было привито в пределах 210 дней до момента пересечения границы;
  • положительный результат ПЦР-теста, или быстрого теста на антиген, упомянутый в пункте 1, что подтверждает, что человек оправилась от вируса, который был проведен за предыдущие 180 дней, или справка о том, что человек выздоровел от COVID-19, выданная врачом.

При отсутствии одного из документов въезд в Хорватию может быть разрешен после пребывания на самоизоляции и сдачи тестов на территории Хорватии за свой счет. После получения результатов тестов человек будет освобожден от самоизоляции. При отсутствии возможности сдачи тестов самоизоляция длится 10 дней.

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Кроме того, дети до 12 лет освобождаются от обязанности тестирования, если путешествуют с родителями или опекунами, которые имеют отрицательный результат ПЦР-тест, быстрый тест на антиген или подтверждение врача, что человек переболел коронавирусом.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля Хорватия разрешает въезд иностранцев, которые могут доказать факт вакцинации от коронавируса COVID-19. Также разрешен въезд иностранцев с отрицательным тестом.

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