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Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма стала самым богатым ребенком в мире

Британская принцесса Шарлотта в два года Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy

Уже сейчас она владеет почти пяти миллиардами долларов

Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма принцессу Шарлотту Элизабет Диану Кембриджскую признали самым богатым ребенком в мире, передает Express

Как отмечается, сравнением состояния и составлением рейтинга самых богатых малышей занималась компания Electric Ride on Cars.

Так, согласно исследованию, наибольшее наследство уже сейчас имеет средний ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма - принцесса Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская. В частности, она владеет почти пяти миллиардами долларов.

Не смотря на то, что принцессе Шарлотте всего шесть лет, она опередила в рейтинге самых состоятельных детей не только своих старшего и младшего родных братьев, но и двоюродного брата - сына принца Гарри и Меган Маркл - Арчи, который обладает 29,65 миллионами долларов.

Состояние ее братьев Джорджа и Луи оценивается в почти 3 млрд долл. и 1 млрд долл. соответственно. Так, принцу Джорджу удалось занять в рейтинге вторую строчку, а Луи вместе с 9-летней дочерью Бейонсе и Джей-Зи, Блю Айви Картер разделить третью позицию.

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Напомним, рожденная в 2015 году Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская стала пятой правнучкой королевы Елизаветы II. Она занимает четвертое место в очереди на британский престол.

 

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