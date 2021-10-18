Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма стала самым богатым ребенком в мире

Британская принцесса Шарлотта в два года Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy

Уже сейчас она владеет почти пяти миллиардами долларов

Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма принцессу Шарлотту Элизабет Диану Кембриджскую признали самым богатым ребенком в мире, передает Express.

Как отмечается, сравнением состояния и составлением рейтинга самых богатых малышей занималась компания Electric Ride on Cars.

Так, согласно исследованию, наибольшее наследство уже сейчас имеет средний ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма - принцесса Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская. В частности, она владеет почти пяти миллиардами долларов.



Не смотря на то, что принцессе Шарлотте всего шесть лет, она опередила в рейтинге самых состоятельных детей не только своих старшего и младшего родных братьев, но и двоюродного брата - сына принца Гарри и Меган Маркл - Арчи, который обладает 29,65 миллионами долларов.

Состояние ее братьев Джорджа и Луи оценивается в почти 3 млрд долл. и 1 млрд долл. соответственно. Так, принцу Джорджу удалось занять в рейтинге вторую строчку, а Луи вместе с 9-летней дочерью Бейонсе и Джей-Зи, Блю Айви Картер разделить третью позицию.