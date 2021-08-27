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Для жителей США и еще пяти стран ЕС возобновил Сovid-ограничения на въезд

Фото из открытых источников

Окончательное решение будет принято, если ни одна страна ЕС не возразит

Европейский Союз начал процедуру исключения из списка Соединенных Штатов и еще пяти стран, граждане которых могут путешествовать в страны блока без дополнительных ограничений, связанных с COVID. Об этом сообщил Reuters.

Как отмечается, из списка также исключены Косово, Израиль, Черногория, Ливан и Северная Македония.

Известно, что решение о новых ограничениях на въезд ЕС для иностранцев станет окончательным в понедельник, если ни одна страна союза не возразит.

Кроме этого, ЕС включил Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд.

Как следствие, подавляющее большинство стран ЕС отменили строгие запреты на въезд для украинских туристов. В то же время некоторые страны оставили ограничения в виде требования вакцинации или негативных тестов на коронавирус.

Новости по теме: Украинские COVID-сертификаты в ЕС: Кто и как может получить е-документ для путешествий по Европе

Напомним, что ранее Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским стандартам. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия.

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