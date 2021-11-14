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Девять грузинских депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили

Голодовка политиков продлится до тех пор, пока экс-главу страны Саакашвили не переведут в гражданскую больницу

Девять оппозиционных депутатов грузинского парламента объявили голодовку в поддержку бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом сообщает IPN.

Согласно сообщению, член партии "Единое национальное движение" давит Киркитадзе заявил, что голодовка продлится до тех пор, пока эксглаву страны Саакашвили не переведут в гражданскую больницу.

Как отмечается, о голодовке объявили Давит Киркитадзе, Акаки Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили, Абдулла Исмаилов.

Грузинские оппозиционные депутаты

 IPN

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Ранее сообщалось, что бывшего президента Грузии Саакашвили вывезли из пенитенциарного учреждения в неизвестном направлении. Предполагалось, что политика перевезли в Горийский военный госпиталь, который оснащен современной медицинской техникой. К слову, родственников и адвокатов в тюрьму не пускали.

Пенитенциарная служба Грузии подтвердила информацию, что Саакашвили вывезли из исправительной колонии и доставили в тюремную больницу.

Вчера вечером стало известно, что у бывшего президента Грузии значительно ухудшилось состояние здоровья, в тюрьму пригнали реанимационный автомобиль. По словам его гражданской жены, народного депутата Украины Елизаветы Ясько, Саакашвили не смог подняться с постели.

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