Девять грузинских депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили

Голодовка политиков продлится до тех пор, пока экс-главу страны Саакашвили не переведут в гражданскую больницу

Согласно сообщению, член партии "Единое национальное движение" давит Киркитадзе заявил, что голодовка продлится до тех пор, пока эксглаву страны Саакашвили не переведут в гражданскую больницу.

Как отмечается, о голодовке объявили Давит Киркитадзе, Акаки Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили, Абдулла Исмаилов.

Грузинские оппозиционные депутаты IPN

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Ранее сообщалось, что бывшего президента Грузии Саакашвили вывезли из пенитенциарного учреждения в неизвестном направлении. Предполагалось, что политика перевезли в Горийский военный госпиталь, который оснащен современной медицинской техникой. К слову, родственников и адвокатов в тюрьму не пускали.

Пенитенциарная служба Грузии подтвердила информацию, что Саакашвили вывезли из исправительной колонии и доставили в тюремную больницу.

Вчера вечером стало известно, что у бывшего президента Грузии значительно ухудшилось состояние здоровья, в тюрьму пригнали реанимационный автомобиль. По словам его гражданской жены, народного депутата Украины Елизаветы Ясько, Саакашвили не смог подняться с постели.