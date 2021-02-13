Десятки пострадавших и обесточенные дома: Японию всколыхнуло сильное землетрясение

Сейсмологи не исключают, что это мог быть афтершок великого землетрясения 2011 года

В Японии возле региона Фукусима произошло мощное землетрясение магнитудой 7.0-7.2. В результате 950 домов остались без электроснабжения, а еще десятки людей пострадали. Об этом сообщает Japantimes.co.jp.

Эпицентр землетрясения зафиксировали в 220 километрах от Токио. В японской столице также ощущались толчки, однако с меньшей силой.

По данным сейсмологов, землетрясение 13 января могло быть афтершоком (повторным толчком) крупного землетрясения 2011 года. Отмечается, что десять лет назад эпицентр толчков был зафиксирован в том же месте, что и в этот день. Тогда стихия унесла жизни более 15 тысяч человек. Кроме того, землетрясение вызвало аварию на АЭС Фукусима-1, последствия которой сейчас ликвидируют.

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Однако, в издании отметили, что на этот раз землетрясение не привело к чрезвычайным ситуациям.

В то же время метеорологи предупредили, что в течение недели в Японии могут происходить афтершоки от нового землетрясения, цунами же не прогнозируют. В связи с этим силы самообороны Японии были переведены в режим повышенной готовности реагировать на запросы на местах.

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Напомним, недавно в Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7, в результате чего в столице Ереване возникли проблемы со связью. Кроме того, были повреждены здания, есть пострадавшие.