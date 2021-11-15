Денисова рассказала об ухудшении состояния здоровья эск-президента Грузии Саакашвили

Консилиум врачей уже второй день не имеет доступа к нему для проведения необходимых процедур

Член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. У политика, вследствие длительной голодовки, началась кровавая рвота. Об этом свидетельствует пост уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в Telegram .

Она отметила, что несмотря на ухудшение состояния Саакашвили, консилиум врачей уже второй день не имеет доступа к нему для проведения необходимых процедур.

"Надеюсь завтра лично проверить состояние соблюдения прав гражданина Украины, Главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили во время посещения его в медицинском учреждении пенитенциарного учреждения № 18", - написала Денисова.

Кроме этого, уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметила, что пока разрешения или же отказа от Минюста Грузии она не получила.

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Напомним, ранее мы писали, что пенитенциарная служба Грузии снова отказалась доставить в суд на заседание экс-президента Михеила Саакашвили. Это может представлять угрозу для его здоровья.