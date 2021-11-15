Денисова рассказала об ухудшении состояния здоровья эск-президента Грузии Саакашвили
Консилиум врачей уже второй день не имеет доступа к нему для проведения необходимых процедур
Член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. У политика, вследствие длительной голодовки, началась кровавая рвота. Об этом свидетельствует пост уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в Telegram.
Она отметила, что несмотря на ухудшение состояния Саакашвили, консилиум врачей уже второй день не имеет доступа к нему для проведения необходимых процедур.
"Надеюсь завтра лично проверить состояние соблюдения прав гражданина Украины, Главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили во время посещения его в медицинском учреждении пенитенциарного учреждения № 18", - написала Денисова.
Кроме этого, уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметила, что пока разрешения или же отказа от Минюста Грузии она не получила.
Напомним, ранее мы писали, что пенитенциарная служба Грузии снова отказалась доставить в суд на заседание экс-президента Михеила Саакашвили. Это может представлять угрозу для его здоровья.