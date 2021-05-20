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Денежный сбор за выезд из Беларуси в Украину: Появились подробности

Украинско-белорусская граница Фото из открытых источников

Размер денежного сбора составит 29 белорусских рублей (более 300 гривен)

В Беларуси местные власти Гомельской области с 1 июня вводят плату за выезд из страны через белорусско-украинскую границу. Размер денежного сбора составит 29 белорусских рублей (более 300 гривен). Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, плата за выезд из Беларуси вводится в Гомельской и Гродненской областях на период с 1 июня 2021 года по 1 января 2023 года.

"Оплата будет осуществляться за одно транспортное средство, которое будет выезжать из Беларуси, независимо от количества пассажиров в нем. Уплата местного сбора будет осуществляться водителем транспортного средства в белорусских рублях до пересечения (в учреждении банка) или при пересечении границы (непосредственно в пункте пропуска)", - сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что сбор нужно уплатить в доходы областного бюджета по месту расположения пункта пропуска через границу. В противном случае он будет считаться не оплаченным.

При этом от уплаты местного сбора освобождаются:

  • водители, следующие транзитом через Беларусь;
  • водители, направляющиеся на похороны членов семьи и близких родственников, а также сопровождают умерших для захоронения;
  • участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
  • инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие;
  • участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
  • граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.

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Ранее сообщалось, что с 1 июня в Гомельской и Гродненской областях Беларуси вводят местный сбор за пересечение государственной границы транспортными средствами. Сбор направлен на борьбу с коронавірусною інфекцією COVID-19, а его размер не будет зависеть от количества пассажиров.

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