Дело МН17: Суд Гааги сегодня рассмотрит обращение родственников относительно компенсаций

Катастрофа МН17 Reuters

Также суд планирует рассмотреть, как продвигается дополнительное расследование

В понедельник, 8 февраля, в Нидерландах началось судебное заседание в деле о сбитом в 2014 году над Донбассом малайзийском самолете рейса МН17. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что во время четвертого блока слушаний суд должен рассмотреть обращение родственников погибших относительно компенсаций. Кроме того, планируется проанализировать информацию о продвижении дополнительного расследования.

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Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур разбился над захваченным незаконными вооруженными формированиями Донбассом 17 июля 2014 года. На момент катастрофы на борту самолета находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

В ходе расследования международная следственная группа определила, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук". Он принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ, которая дислоцирована в Курске.

В июне 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех человек, которые могут быть причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Подозреваемыми стали бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Ігор Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал за так называемую "ДНР".

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Позже в суде Гааги заявили, что часть родственников погибших в катастрофе пассажирского авиалайнера рейса MH17 будут требовать финансовой компенсации. По предварительным данным, суд получил 84 заявления от родственников погибших с соответствующими требованиями.