Дело MH17: Суд США дал ход иску против российских банков ВТБ и Сбербанк

Катастрофа МН17 Фото из открытых источников

Его подала семья 18-летнего Куина Шансмана, находившегося на борту самолета

Суд Нью-Йорка дал ход иску американской семьи к российским банкам ВТБ и "Сбербанк России" по делу о катастрофе рейса MH17. Об этом сообщил Deutsche Welle.

Как отмечается, иск подала семья 18-летнего Куина Шансмана, находившегося на борту самолета. Она обвиняет банки в содействии терроризму, в частности, из-за перевода средств так называемой "ДНР".

Также адвокаты истцов предъявили документы о двух денежных переводах, адресованных "ДНР", которые были отправлены через корреспондентские счета "Сбербанка" и банка ВТБ в Bank of America и Bank of New York Mellon.

Судя по данным, "Сбербанк" многократно использовал американские банки для перевода денег "ДНР".

Кроме этого, адвокаты представили копии размещенных в интернете инструкций "ДНР" с рекомендацией использовать счета двух российских банков в Америке для перевода пожертвований.

А окружной судья Эндрю Картер постановил, что американские суды имеют юрисдикцию по этому делу. Согласно американскому законодательству, которое касается борьбы с терроризмом, иски могут подаваться против банков, которые оказывают материальную поддержку террористическим группировкам.

Напомним, что ранее суд в нидерландском городе Гаага вынес вердикт по делу о крушение сбитого самолета MH17 Malaysia Airlines на Донбассе в 2022 году. У суда было три даты вынесения приговора.