Дело Чауса о политическом убежище передали в Конституционный суд Молдовы

Таким образом, рассмотрение апелляции об отказе в предоставлении политического убежища Чаусу отложено

Таким образом, рассмотрение апелляции об отказе в предоставлении политического убежища Чаусу отложено.

Как отмечается, в апелляции Чаус попросил отменить исключение о неконституционности толкования нескольких положений Административного кодекса, которые, по мнению защиты, использовала в 2017 году администрация президента для отказа Чаусы в политическом убежище.

Напомним, адвокаты Николая Чауса заявили, что бывшего украинского судью похитили в Молдове вооруженные люди и повезли в неизвестном направлении. Также эту информацию подтвердили в правоохранительных органах страны.

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с молдавским коллегой Аурелиу Чокоем заверил в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи Николая Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

19 мая Чаус записал видеообращение, в котором заявил, что передает материалы на людей, причастных к его похищению в 2016 году, для публикации.