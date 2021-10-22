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Давит на людей: Лукашенко отменил масочный режим в Беларуси

Фото из открытых источников

Требование придерживаться масочного режима отменено даже в метрополитене

Министерство здравоохранения Беларуси отменило обязательный масочный режим, введенный в республике ранее. Об этом сообщается на национальном правовом интернет-портале.

Из постановления министерства исключен пункт про обязательный масочный режим в стране.

Минздрав Беларуси в ТГ-канале отметил, что исключено требование к "обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен".

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Ранее в Министерстве здравоохранения Украины заявляли, что для отмены масочного режима необходимо вакцинировать от коронавируса 70-80% населения.

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