Давит на людей: Лукашенко отменил масочный режим в Беларуси
Требование придерживаться масочного режима отменено даже в метрополитене
Министерство здравоохранения Беларуси отменило обязательный масочный режим, введенный в республике ранее. Об этом сообщается на национальном правовом интернет-портале.
Из постановления министерства исключен пункт про обязательный масочный режим в стране.
Минздрав Беларуси в ТГ-канале отметил, что исключено требование к "обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен".
Ранее в Министерстве здравоохранения Украины заявляли, что для отмены масочного режима необходимо вакцинировать от коронавируса 70-80% населения.