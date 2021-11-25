Датский фрегат стрелял по пиратам в Гвинейском заливе, четверых застрелили

В июле пираты захватили танкер " Curacao Trader" Фото из открытых источников

Еще четырех пиратов военные подняли на борт фрегата без инцидентов

У берегов Нигерии военный состав фрегата Esbern Snare, что принадлежит министерству обороны Дании, ликвидировал четырех пиратов в рамках операции по уменьшению опасности прохождения судов в водах Гвинейского залива. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на министерство обороны Дании.

Как отмечается, в среду во время патрулирования в водах Гвинейского залива на территории около 25-30 водных миль от границы Нигерии фрегат заметил моторную лодку с восемью пиратами на борту, быстро двигался в направлении коммерческих кораблей.

Как было замечено с вертолета, выпущенного фрегатом, на лодке перевозили оборудование, связанное с пиратством, включая лестницы.

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После предупредительных выстрелов со стороны фрегата пираты открыли огонь по спецназовцам военно-морских сил Дании, которые, в свою очередь, застрелили четырех из них. Еще четырех пиратов, одного из них раненого, датские военные подняли на борт фрегата без инцидентов.

Известно, что фрегат, который будет патрулировать в регионе до апреля следующего года, впервые открыл огонь в рамках операции в Гвинейском заливе, в которой часто орудуют пираты.

К тому свое морское присутствие в регионе декларировали ВМС США, Британии, Италии, Испании и Португалии, что позволило значительно снизить уровень нападений пиратов на суда после того, как в 2020 году им удалось захватить около 130 моряков с кораблей, которые курсировали в Гвинейском заливе.

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Напомним, ранее у берегов Бенина пираты напали на танкер и похитили 15 членов экипажа, к которому принадлежал граждане Украины, Румынии и Филиппин. Часть экипажа судна захватили.